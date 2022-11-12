Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde 22 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde 22 kilo 750 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. Kayseri girişinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, 22 kilo 750 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. Otomobildeki 1 kişi ’uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.