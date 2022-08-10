Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Uğurevler Mahallesi 282. Sokak üzerinde meydana gelen olayda, 2 kişi arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan V.M., karın bölgesinden silahla vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından ağır yaralanan V.M., özel araçla götürüldüğü hastanede tedavi altına alınırken, haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı arama çalışması başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri de olayın meydana geldiği sokakta inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.