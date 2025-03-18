Kayseri’de Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110’uncu yıldönümü ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen programda şehitler anıldı.

Kartal Şehitliği’nde düzenlenen programa; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tümgeneral Kadircan Kottaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, İl Jandarma Komutanı Hakan Dedebağı, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, protokol üyeleri ve şehit aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının valilik, garnizon ve büyükşehir belediyesinin çelenkleri sunuldu. Ardından bir konuşma yapan Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, "Çanakkale bir savaşın çok ötesinde yedi düvele karşı binlerce vatan evladının vatan borcu ve sevdası için çağrıldığı kutlu bir cephedir. Vatan savunması ve hürriyet sevdası ile cepheye koşan kahramanlarımızın yazdığı var oluş destanıdır. Bu destanı anlatmak boynumuzun borcudur. Vatan dediğimiz bu mübarek toprak şehit kanları ile sulanmış, diyeti ağır ödenmiş topraklardır. Çanakkale inancın, fedakarlığın ve vatan sevgisinin en yüce mertebesi olan şehadetle taçlandığı kutlu bir direniştir. Şehitlerimizin kanları ile sulanan bu topraklar bizlere bağımsız bir vatan bırakmanın bedelinin ne kadar ağır olduğunu gösteren en büyük işarettir. Çanakkale’yi 3 kelime ile anlatacak olursak, geldiler, gördüler ve döndüler" dedi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, şehitlik özel defterini imzalarken, Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi. Düzenlenen program, protokol üyelerinin şehit mezarlarını ziyaret ederek karanfil bırakması ve ailelere başsağlığı dilemesinin ardından sona erdi.