Kayseri’de Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı destekleriyle Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından, ‘Savunma Sanayii’de Akademik Çalışmalar Işığında Yerlileştirme’ teması ile ‘Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi’ düzenlenecek.

Kayseri’de Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Savunma Sanayi Başkanlığı destekleriyle Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şubesi tarafından, ‘Savunma Sanayii’de Akademik Çalışmalar Işığında Yerlileştirme’ teması ile ‘Savunma Sanayii Sempozyumu ve Sergisi’ düzenlenecek.

13-15 Ekim tarihleri arasında Erciyes Kültür Merkezi’nde (EKM) düzenlenecek olan programda akademik ve iş birliği anlaşmaları, teşvik programları gibi konuları içeren toplam 64 bildiri 16 oturumda işlenecek. 60 firmanın ürün sergileyeceği fuaye alanı da olacak programda, ikili görüşmeler ile büyük üreticilerle sanayiciler de bir araya getirilecek. Programda yerli ve milli ürünlerin sergileneceğini söyleyen Makine Mühendisleri Odası Kayseri Şube Başkanı Süleyman Varol, “13-15 Ekim tarihleri arasında ilimizde Savunma Sanayisi Sempozyumu ve Sergisi düzenliyoruz. İçeriği itibariyle Kayseri’de hatta Türkiye’de ilk bir organizasyon olacak. İçeriği konusu da 64 bildirinin sunulacağı, bunların 57 tanesinin akademik bildiri ve 7 tanesinin de kalite, iş birliği anlaşmaları, teşvik programları gibi 7 farklı bildirinin toplam 16 oturumda 64 bildirinin yayınlanacağı bir sempozyum. Sempozyumda bir fuaye alanımız olacak. Yaklaşık 60 tane firmanın katılımıyla kurulacak bir fuaye alanımız var. Vakıf şirketlerinin hepsi burada olacak. Savunma sanayide Türkiye çapında faaliyet gösteren firmalarımız da fuaye alanında yerini alacaklar. Yerli ve milli projeleri, üretimleri sergileyecekler. Açılışımıza Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Savunma Sanayi Başkanımız Prof. Dr. İsmail Demir de katılacaklar. Açılış akabinde de çağrılı konuşmacılarımız var ki bunlar çok değer verdiğimiz, savunma sanayinin en bilinen bilim adamlarından oluşuyor. Gençlerimize, üniversitedeki arkadaşlarımıza yönelik bu işin teknik tedariğini oluşturan TR Eğitim Vizyoner Genç dediğimiz firmanın genel müdürü ve diğer önemli kurumlarımızın katılımıyla olacak” dedi.

Varol, programda hem istihdam hem de yerlileştirme alanında faaliyetlerinin işleneceğini söyleyerek, “Öğleden sonra olacak 2 oturumda da 11 tane çağrılı konuşmacımız olacak. Savunma sanayinin geldiği noktayı sunumlarla anlatacaklar. Bizim en çok önemsediğimiz konulardan birisi de ikili görüşmeler. Özellikle şehrimizde farklı alanlarda faaliyet gösteren sanayicilerimizle savunma sanayide büyük üretimler yapan firmaları bir araya getiriyoruz ikili görüşmelerle. Bir tedarik zinciri oluşturabilmek, bir ekosistem oluşturabilmek için. Bugün itibariyle 500’ü geçti görüşmeler ve 3 gün boyunca da fuaye alanında çağrılı konuşmacıların olduğu alanda planlı bir şekilde ikili görüşmeler yapılacak. Bu işin destek ve teşvik noktasını oluşturan kurumların olduğu 13 tane firma görüşme yapacak. Burada da yaklaşık 500’ü geçmiş randevulu ikili görüşme var. Hem sanayicimizi hem de meslektaşlarımızı ilgilendiren istihdam olacak hem de savunma sanayide yerlileştirme faaliyetlerini ilgilendiren bütün şeklinde bir organizasyon. Ülkemize, şehrimize ve tüm dünya insanlarına verimli -olmasını diliyorum. Güzel bir organizasyon olacak. Halkımız için katılım ücretsiz. Perşembe günü saat 09.30’da Erciyes Kültür Merkezi’nde (EKM) açılışımız olacak. Tüm Kayseri halkını davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.