Kayseri’de öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle su taşkınları meydana geldi.

Kentte öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kısa sürede etkili olan yağış nedeniyle bazı bölgelerde su taşkınları meydana geldi. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bazı işyerlerini su basarken, ekipler olumsuzluk yaşanmaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; bugün sağanak yağışın yer yer etkili olacağı ve ani sel ve su basmalarına karşı duyarlı olunması gerektiği bildirilmişti.