Kayseri Büyükşehir Belediyesi; on bir ayın sultanı huzur ayı Ramazan dolayısıyla her gün bir etkinlik düzenleyerek Kayserililerin Ramazan ayını verimli ve keyifli bir şekilde geçirmesine imkân sunacak.

Gönül belediyeciliğini ilke edinerek çalışmalarını çeşitlendiren ve arttıran Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan’daki etkinliklerine tüm Kayserilileri davet etti. Her güne bir etkinlik sığdıran büyükşehir belediyesi, Ramazan ayının ruhuna uygun bir şekilde huzur ve mutlulukla geçmesine imkân tanıyacak. Bu doğrultuda birbirinden ünlü ve sevilen konukları ağırlayacak olan Ramazan Etkinlikleri, Dünya Ticaret Merkezi Fuar Alanı’nda vatandaşlara kapılarını açacak. 1 Mart 2025 Cumartesi günü saat 15.00’te açılışı gerçekleştirilecek olan Ramazan Etkinlikleri’ne ilk gün sevilen sanatçı akademisyen Fatih Koca ilahileri ile renk katacak. Ramazan ruhunu en iyi şekilde yaşatmanın yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetler ile de vatandaşların sosyalleşmesi hedeflenen etkinliklerde, iftar sonrası çocuk programları, teravih namazı sonrası ise Ramazan etkinlikleri yapılacak. Çocuk programları kapsamında, aşık-maşuk, hacivat-karagöz, çocuk tiyatroları, yarışmalar, yüz boyama etkinliği, maskotlu çocuk oyunları düzenlenecek.

Ramazan etkinlikleri kapsamında ilk gün; birbirinden güzel ilahi ve ezgileri ile sanatçı ve akademisyen Fatih Koca, ikinci gün; sanatçı Göksel Bakagir’in ‘Nağmelerle Huzur İklimi’ konseri, üçüncü gün; Umut Mürare, dördündü gün; Abdurrahman Uzun, beşinci gün; Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç, altıncı gün; Sanat Yönetmeni Ufuk Yürüç eşliğinde Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun Tasavvuf Müziği Konseri, yedinci gün; yine Sanat Yönetmeni Ufuk Yürüç eşliğinde Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu’nun Sema Mukâbelesi, sekizinci gün; Murat Belet, dokuzuncu gün; Ankara Bendire Salâ Topluluğu tarafından ezgi ziyafeti, onuncu gün; Tiyatrocu Hüseyin Goncagül tarafından Nasreddin Hoca, Karagöz, Jonglör, Kukla Gösterisi, on birinci gün; Erhan Keklik, on ikinci gün; Sertaç Abi, on üçüncü gün; Alişan Kapaklıkaya, on beşinci gün; Sıtkı Aslanhan, on altıncı gün; Vehbi Vakkasoğlu, on yedinci gün; Namık Kemal Bilgin, on sekizinci gün; İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, on dokuzuncu gün; Agâh, yirminci gün; Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Korosu Konseri, yirmi birinci gün; Altay Cem Meriç, yirmi ikinci gün; Ayşe Böhürler, yirmi üçüncü gün; Prof. Dr. Mehmet Emin Ay, yirmi dördüncü gün; Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu Konser, yirmi beşinci gün; Dilek Cesur, yirmi yedinci gün; Tufan gündüz ve yirmi sekizinci gün; Mehmet Diker sahne alacak.