Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Kayseri Mesleki Eğitim ve Kültür A.Ş. (KAYMEK) Ramazan Ayı’na özel programı ‘Ramazan Etkinlikleri’ çerçevesinde minikler başta olmak üzere Kayserililerle buluştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığında, her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan’ı da özel etkinliklerle karşılayan KAYMEK, ‘Ramazan Etkinlikleri’ çerçevesinde Kumsmall AVM’de vatandaşlarla buluştu. 19 Nisan’a kadar her gün 16.00 ve 22.00 saatleri arasında öğretici ve eğlenceli içerikleri ile minikler başta olmak üzere tüm Kayserililere keyifli zaman geçirme fırsatı sunacak olan KAYMEK, Ramazan’ın ilk gününde minikler ve aileleri ile buluştu. Kayserililer, KAYMEK’in ‘Ramazan Etkinlikleri’ çerçevesinde hazırladığı özel içeriklerden KAYMEK’le Öğreniyorum, el sanatları workshoplarında çeşitli el sanatlarını ilk defa uygulama fırsatı bulurken minikler Çocuk Şenliği’nde doyasıya eğlendi. Öte yandan KAYMEK Ramazan Etkinliklerine katılan vatandaşlar, kurulan Osmanlı Fotoğrafçılığı standında Osmanlı dönemine ait kıyafet ve eşyalarla fotoğraf çektirme şansı yakaladılar. Ayrıca KAYMEK El Sanatları ürün satış standı da el emeği göz nuru eserleri Kayserililerin beğenisine sundu. Kayserililer, düzenlenen Workshoplar’de çeşitli el sanatlarını öğrenme şansı yakalarken, çocuklar da etkinlikte doyasıya eğleniyor.

KAYMEK etkinlik takviminin son gününe kadar yetişkin ve çocuklara Ramazan Ayı’nın sevincini akranlarıyla birlikte zengin ve eğlenceli içeriğe sahip etkinliklerde paylaşma fırsatı sunmaya devam edecek.