Kayseri’de; Türk Polis Teşkilatı’nın 178. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Polis Haftası etkinlikleri; Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan Atatürk Heykeli’ne çelenk sunma töreni ile devam etti. İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk tarafından çelengin sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla tören sona erdi.

Törene, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, müdür yardımcıları, şube müdürleri ve amirleri ile emniyet mensupları, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da katıldı. Protokol üyeleri törenin ardından atlı polisler hakkında bilgiler aldı.