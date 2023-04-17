Kayseri’de halk otobüsü esnafı, belediyenin kendilerine verdiği ücretin yeterli olmadığını söyleyerek Büyükşehir Belediyesi’nde toplandı.

Halk otobüsü esnafları, Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan’a şikayetlerini ileterek şartlarının iyileştirilmesini talep etti. Esnaflardan Bilal Çevlik, “Ben bu otobüse sermaye bağladım. Oğlum astsubaydı ama arabayı sürüyor. Bunun alınteri olarak bir bedeli olmalı. Bunun bedelini alamayınca siz olsanız ne yaparsınız? Ya işi bırakacaksınız, ya rica edeceksiniz ya da eylem yapacaksınız. Her yere 3-4 aktarma veriliyor. Bir kişi istedi diye 50 metre ileriye otobüs girip çıkıyor. Gelin de bir gün de siz yapın bu işi Allah aşkına. Biz de insanız, ben de vatandaşım. Ben ’bana torpil yapılsın’ demiyorum. Sadece çalıştığımın karşılığını istiyorum. Sabah 5’ten gece 1’e kadar çalışıyoruz. Neden bana gelince bir şey çıkmıyor" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan da, “Ben de diyorum ki tamam istediğinizi verelim. Bizim arkadaşlarımız vardır, Ulaşım Daire Başkanlığı’mız vardır tamam ama bizim de karşılıklı görüşeceğimiz birileri lazım. Herkesle görüşürsek herkesten ayrı bir şey çıkıyor. Vekilleriniz kimlerse nasıl diyorsanız beraber görüşelim” dedi.

Daha sonra esnafın aralarında seçtiği temsilciler ile belediye yetkilileri şartları görüşmek için salondan ayrıldı.