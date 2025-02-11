Kayseri Okullar Arası Taekwondo Şampiyonası tamamlandı. Hava şartları nedeniyle gecikmeli olarak sona eren şampiyonaya 138 sporcu katıldı.

2024-2025 Eğitim Öğretim yılı Okul Sporları faaliyet programında yer alan Kayseri Okullar Arası Taekwondo Şampiyonası tamamlandı. 5-8 Şubat tarihleri arasında Hacılar Spor Salonu’nda gerçekleşmesi planlanan şampiyonanın üçüncü gün müsabakaları kar yağışı nedeniyle ertelenmek zorunda kaldı. 10 Şubat Pazartesi günü gerçekleştirilen müsabakalarla Kayseri Okullar Arası Taekwondo müsabakaları tamamlanmış oldu. Müsabakalara 67 okuldan 138 sporcu katıldı. Şampiyonayı yakından takip eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Şube Müdürü Ahmet Metin, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürü Yakup Deliktaş ve Taekwondo Kayseri İl Temsilcisi Gökben Şimşek başarı elde eden sporculara madalyalarını takdim etti.

Kayseri Okullar Arası Taekwonda müsabakasında kendi kilosunda altın madalya alan sporcular Kayseri’yi Türkiye Şampiyonasında temsil etme hakkı elde etti.