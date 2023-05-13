Kayseri’de okulların katılımıyla düzenlenen müsabakalara ilk defa karakucak güreşi de eklendi. Öğrenciler, rakiplerini mindere sermek için ter dökerken, İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, "Türk sporunun ve güreşinin altyapısı olmaya devam edeceğiz" dedi.

Kayseri’de her eğitim öğretim yılında onlarca branşta düzenlenen okullararası spor turnuvalarına bir yenisi daha eklendi. Güreşin gençler arasında yayılmasını sağlamak amacıyla bu yıl ilk kez Karakucak Güreş Müsabakaları gerçekleştirildi. Etkinlik, turnuvaya katılan öğrencilerin rakipleriyle minderde kıyasıya rekabetine sahne oldu.

"Türk sporunun ve Türk güreşinin altyapısı olmaya devam edeceğiz"

İl Gençlik ve Spor Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Kayseri’de sportif anlamda çok yoğun çalışmaların ve gelişmelerin olduğunu söyleyerek, "Birçok branşı hızlı bir şekilde spor yapmaya, okul sporların da bu işi heyecanla sürdürmeye aday çocuklarımız nezdinde gerçekleştiriyoruz. Bugün itibariyle de başta geleneksel spor dalları içerisinde olan ve bir federasyon bünyesinde bütünleşen güreş, kısa şalvar güreşi, karakucak güreşi gibi branşları da inşallah çalışmalarımız içerisinde sürdürüyoruz. Okullar arası müsabakalar nezdinde de başlattık. Hedefimiz bizim buralarda da geleneksel spor dalları olarak çocuklarımıza ve gençlerimize bu branşı yaygınlaştıracağız. Antrenörlerimiz ve eğitmenlerimiz var. Bizi biz yapan değerler, kadim medeniyetimizin özellikleri içerisinde bulunan sportif ve kültürel tüm etkinlikler de var olmamız için yaptığımız çalışmalar. Bizim de geleneksel sporu daha öne çıkaracak ve Türk milletinin en büyük şiarı güreşin altyapısı olan ve bu altyapı da Kayseri’de ilçeleriyle birlikte geçmişte de önemli bir yer tutan karakucak güreşleri başta olmak üzere diğer güreş çeşitlerini de ilimizde yaygınlaştıracağız. Bunda da ne gerekiyorsa çalışmalarımızı yaptık. Daha fazla sporcularımızı burada buluşturacağız. Bu konuda da Türk sporunun ve güreşinin altyapısı olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.