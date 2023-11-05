5 ayrı medeniyete ev sahipliği yapan Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda gün batımında kaydedilen görüntüler, izleyenleri hayran bıraktı.

Türkiye’nin kültür, sanat, bilim ve turizm merkezlerinden biri olan Kayseri, tarihin en eski zamanlarından beri pek çok uygarlığa beşiklik ederek ve her dönemde önemini koruyarak adeta Anadolu’da bir tarih ve kültür mozaiği konumuna gelmiş durumda. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan Cumhuriyet Meydanı ise; Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserleri de bünyesinde barındırıyor. 5 medeniyete ev sahipliği yapan meydanda akşamüstü batan güneşin oluşturduğu kızıllık ise dron kamerası ile görüntülendi.

Güneşin batışıyla birleşen tarihi meydan, izleyenleri mest etti.