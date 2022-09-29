Kayseri’de Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri boya üretirken, inşaat bölümü öğrencileri de üretilen bu boyalarla okullarını boyadı. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özay Besim, “Bu durumun bir model olmasını ve tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz” dedi.

Kayseri’de Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Bölümü öğrencileri boya üretirken, inşaat bölümü öğrencileri de üretilen bu boyalarla okullarını boyadı. Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özay Besim, “Bu durumun bir model olmasını ve tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz” dedi.

Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yönetimi, öğrencilerinin kendi alanlarında kendilerini geliştirmeleri ve okul ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla üretim ve uygulama çalışmaları yapıyor. Öğrencilerin kendi bölümlerinde uzmanlaşıp, kalifiye bir eleman olarak okuldan mezun olmaları hedeflenen çalışmalarda Kimya Bölümü öğrencileri boya üretirken, İnşaat Bölümü öğrencileri de üretilen bu boyalarla kendi okullarını ve ilçede bulunan 22 okulu boyadı. Öğrencilerin ne kadar çok fazla uygulama ve üretim yaparlarsa bölümlerinde bir o kadar tecrübe kazanacaklarını söyleyen Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Özay Besim, “Biz mesleki eğitim bakarak değil, yaparak öğrenilir prensibini hayata geçirmeye çalışıyoruz. Çünkü öğrencilerimiz ne kadar çok uygulama ve üretim yaparlarsa mesleki anlamda o kadar çok yetişmiş bir kalifiye eleman olarak buradan mezun olurlar ve sanayiye entegrasyonları bir o kadar iyi olur. Bu amaçla biz okulumuzda mevcut olan üretim ve uygulama yapabileceğimiz her alanda bu durumu bir fırsata çevirerek, değerlendirmeye çalıştık. Burada da kimya alanımızda boya üretiyoruz. Pandemi döneminde dezenfektan ve temizlik malzemeleri ürettik. Ekonomimize katkıyı sağladık. Ancak bununla yetinmedik. Şu anda boya üretiyoruz. Okullarımızın hemen hemen her yaz boyaya ihtiyacı oluyor. Boya da pahalı bir madde. Bu da okulumuza ve bakanlığımıza ciddi bir külfet getiriyor. Biz bu külfeti bir miktar azaltabilme adına çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz burada boyayı üretti. İç-dış cephe ve tavan boyası üretimimiz var. Bunun bir ilavesini de biz inşaat bölümümüzde devam ettirdik. İnşaat bölümü öğrencilerine de uygulama yapmaları için bu maddeler lazımdı. Onların da uygulama alanlarını genişletmiş olduk. Kendi okulumuzu yıllardır üretmiş olduğumuz boya ile boyuyoruz. Bu sene ilk defa Melikgazi ilçemizdeki 22 tane ilkokul ve ortaokulumuzun da boya işlerini kendi ürettiğimiz boya ile kendi öğrencilerimizle tamamlamış olduk. Bu da hem öğrencilerimiz adına hem bizler adına hem de ülkemiz adına mutluluk verdi. İnşallah bu çalışmalarımızın devamını getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Bu uygulamanın tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz”

Öğrencilerin tecrübe kazanması amacıyla gerçekleştirilen bu üretim ve uygulamaların Türkiye’ye yayılmasını istediklerini ifade eden Besim, sözlerini şu şekilde tamamladı:

“Biz bu durumun tüm Türkiye’ye bir model olmasını istiyoruz. Birçok ilimizde kimya bölümümüz var. Bazı okullarımızda bu üretimler yapılıyor ama çok zor bir olay değil. Okullarımız eğer isterlerse bu üretimleri gerçekleştirebilirler. Bunun bir örnek ve model olmasını istiyoruz. Tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz. Kayserimizde de bu sene Melikgazi ile başladık. Önümüzdeki yıl da inşallah il müdürlüğümüzün desteği ile tüm ilçemizin boya işlerini biz üstlenmek istiyoruz.”