Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Celal Kılıç, Kayseri’de dünden bugüne 15 derecelik sıcaklık düşüşünün olduğunu ve kar yağışı beklediklerini söyleyerek, "Yağışlı hava kütlesi cuma gününden sonra kenti terk edecek" dedi.

Yağışlı havanın cumadan sonra kenti terk edeceğini ve sıcaklıkların yükseleceğini söyleyen Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Meteoroloji Uzmanı Celal Kılıç, "Bugünden bahsetmeden önce geçmiş günlerde vermiş olduğumuz rüzgar uyarısının gerçekleştiğini belirtmek isterim. Güneyli yönlerden yer yer fırtına seviyesinde rüzgar tahmin edilmişti ve bu tahminler tutarlılık kaydetti. Bugün itibarıyla sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışların öğlen saatlerinden itibaren kar yağışına döneceğini tahmin ediyoruz. Dünden bu güne 15 derecelik bir düşüşümüz mevcut. Maksimum sıcaklığımızı artı 3 derece olarak tahmin ediyoruz, minimum sıcaklığımız da artı 1 derece olacak. Perşembe günü de aralıklı kar yağışının devam etmesini tahmin ediyoruz. Maksimum sıcaklığımız biraz daha düşüyor. Eksi 1 derece ve minimum sıcaklıklar da eksi 5-6 derece civarlarına kadar düşüyor. Cuma günü yine yağışlı hava kütlesi ilimizi etkilemeye devam edecek. Fakat kar yağışı hız kesiyor. Hafif kar yağışı bekliyoruz aralıklı olarak. Maksimum sıcaklık artışa geçiyor artı 2 derece minimum ve yine eksi 6 derece. Cumadan sonra yağışlı hava kütlesi Kayseri ve çevresini terk ediyor. Cumartesi ve pazar günleri yağış beklemiyoruz. Hava sıcaklıkları da artışa geçiyor. Artı 4 dereceden başlayıp, pazar günü artı 6 derece maksimum sıcaklık bekliyoruz" dedi.

Özellikle 2 ilçeye uyarı

Kılıç, özellikle Sarız ve Pınarbaşı ilçelerindeki vatandaşların dikkatli olması gerektiğini söyleyerek, "Kuvvetli kar yağışı uyarımız var. İlimiz genelinde beklenen kar yağışının kuvvetli ve doğu kesimlerde yer yer yoğun şekilde görüleceği beklendiğinden meydana gelecek olan olumsuzluklara karşı yani ulaşımda aksamalar, tipi, görüş mesafesinde azalma, kar savrulması, buzlanma ve don olayı olaylara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını tavsiye ediyoruz. Özellikle Sarız ve Pınarbaşı çevrelerinde yaşayan vatandaşlarımızın biraz daha özellikle kar savrulması ve tipi olaylarına karşı dikkatli olmasını tavsiye ediyoruz" ifadelerini kullandı.