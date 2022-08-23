Kayseri etabı Melikgazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ‘TransAnatolia Rally Raid’ off road etkinliği çerçevesinde Kayseri’de ünlü Anadolu Rock müzik grubu Kurtalan Ekspres rüzgarı esti.

Kayseri etabı Melikgazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşen ‘TransAnatolia Rally Raid’ off road etkinliği çerçevesinde Kayseri’de ünlü Anadolu Rock müzik grubu Kurtalan Ekspres rüzgarı esti.

Bu yıl 12.’si düzenlenen TransanAtolia Rally Raid ile off road tutkunları Kayseri’de Melikgazi Belediyesi’nin ev sahipliğinde bir araya geldi. Anadolu topraklarında yarışan sporcular Hatay’dan başlayarak Osmaniye, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Kayseri, Sivas, Yozgat, Nevşehir, Niğde, Mersin, Karaman, Aksaray, Konya, Ankara il sınırlarından geçerek toplamda 2 bin 700 kilometre yol kat ettikten sonra Eskişehir’de yarışı tamamlayacak. TransanAtolia Rally Raid’in Kayseri ayağının tamamlanmasının ardından ünlü Anadolu Rock müzik grubu Kurtalan Ekspres, Kayserililere sevilen şarkılarını seslendirdi.

Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, “Kayseri Melikgazi’de uluslararası güzel bir yarışmaya ev sahipliği yapıyoruz. TransAnatolia Off Road yarışları Hatay’da başlayıp Eskişehir’de bitecek olan uzun süreçli ve yaklaşık 80’in üzerinde aracın katıldığı 500 kişiden oluşan büyük bir ekiple birlikte Kayseri’de misafir oluyorlar 2 gündür. Birazdan da Kurtalan Ekspres’in konseri olacak. Tabi farklı etkinlikleri Kayseri’de Melikgazi’de buluşturarak vatandaşlarımızı bir araya getiriyoruz. Gençleri internet ortamından kaçırıyoruz. Klasik araçlarla, ralli ve şimdi de off roadla buluşturuyoruz. Dolayısıyla burada 6 farklı ülkeden katılımla farklı illerden katılımlarla büyük bir organizasyonu gerçekleştirmek, ev sahipliği yapmaktan dolayı da mutluluk duyuyoruz. Ben organizasyon için de değerli temsilcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

TransAnatolia Off Road yarışçılarından biri de, “Açık konuşmak gerekirse ben Antalya’yı çok seven birisiyim ama Kayseri’ye geldiğim zaman buradaki yerleşim yerleri özellikle caddeleriniz, 4’er şeritli yollar efsane. Antalya’dan sonra yaşayacağım yer Kayseri” ifadelerini kullandı.

TransAnatolia Off Road Yarışları Sportif Direktörü Orhan Çelen ise, “2 bin 700 kilometreyi7 günde kat ederek yaklaşık 80 araçla start aldık. Buradan Eskişehir’e kadar yarışarak devam edeceğiz. Arazide hareket edebilen her türlü araç bu yarışa katılabiliyor. Bugün yarışın 4. Günüydü ve aslında yarışın en uzun gününü bugün tamamladık. Sabah hareket eden araçlar Felahiye üzerinden Şarkışla’ya kadar yarıştılar. Dönüşte de Şarkışla’dan Bünyan’a kadar 150 kilometrelik çok uzun bir etabı tamamlayıp akşam saatlerinde burada bulundular. Son günümüzde Eskişehir’de 2 bin 700 kilometrelik organizasyonumuzu tamamlayacağız” dedi.

Konserde Kurtalan ekspres vatandaşları şarkılarıyla coştururken, vatandaşlar da sevilen parçalara eşlik ederek eğlendi.