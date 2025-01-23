Kayseri’de 31 Ocak-01 Şubat 2025 tarihleri arasında Kriket Aday Hakem Kursu düzenlenecek.

Kayseri’de düzenlenecek olan Kriket Aday Hakem Kursu için başvurular başlarken, son başvuru tarihinin ise 27 Ocak olduğu belirtildi. Adaylar başvurularını Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü sitesinden ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan linkte bulunan başvuru formunu doldurarak yapabilecek. Kursa katılmak isteyen adaylardan, ön az lise mezunu olmaları, iyi hal kağıdı, sağlık beyanı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden sporda cezaları olmadığına dair yazı gibi kriterler aranacak. Yapılan bilgilendirmede istenen evrakların kursun ilk gününde gerekli eksiksiz bir şekilde teslim etmeleri gerektiğine dikkat çekildi.

Ayrıca, kursun ilk günü gerekli belgeleri teslim etmeyen ve 18 yaşından küçük adayların başvurusunun geçersiz sayılacağı hatırlatıldı.