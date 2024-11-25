Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Bütüner, Kayseri’de kar yağışının çarşamba gününe kadar devam etmesini beklediklerini belirterek, kalınlığı 26 santimetreyi bulan kar yağışının Kayseri merkezde son 20 yılın en yüksek kar seviyesi olduğunu söyledi.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü Şube Müdürü Mehmet Bütüner, Kayseri’de çarşamba gününden sonra gece sıcaklıkların eksik 13 dereceye kadar düşeceğini söyledi. Bütüner, "Yaptığımız tahminlere göre çarşamba günü sabahın ilk saatlerine kadar aralıklı olarak kar yağışımız devam edecek. Ancak salı günü kar yağışının yer yer yine orta kuvvette ve kuvvetli olacağını tahmin ediyoruz. Bu da yine hafta sonu yaşadığımız olumsuzlukların bir benzerini yaşamamıza sebep olabilir. Hava sıcaklıklarımız şu anda zaten mevsim normallerimizin çok altında. Çarşamba gününe kadar yağışla birlikte hava sıcaklıklarımız merkez için konuştuğumuzda asgaride eksi 5, eksi 6 derece civarında seyredecek. Tabii bu yükseltiye göre biraz daha düşecek. Azami sıcaklıklarımız da eksi 1 ile 1 derece arasında devam edecek. Ancak çarşamba gününden sonra bulutların azalmasıyla gece sıcaklıkları eksi 12, eksi 13 derecelere kadar gerileyecek. Azami sıcaklıklar da yine 2-3 derecelere kadar artacak. Rüzgarlarımız genellikle orta kuvvette ve yağış anında zaman zaman kuzeyli kuvvetli rüzgarlar görebiliriz. Bu da yer yer tipi gibi hadiselere sebep olabilir. Bununla ilgili gerekli önlemlerin alınmasını rica ediyoruz” dedi.

“Son 20 yılın en yüksek kar kalınlığı”

Bütüner, yağışlarla beraber 2004 yılından beri Kayseri merkezde kasım ayında ulaşılan en yüksek kar kalınlığı olduğunu ifade ederek, “Vatandaşlarımıza uyarımız da 24 Kasım itibarıyla kuvvetli buzlanma ve don olayı ile ilgili bir değerlendirme yayınladık. Hafta boyunca özellikle gece ve sabah saatlerinde kuvvetli buzlanma ve don olaylarına çok dikkat etsinler. Çarşamba gününden sonra da sis ve pus hadiseleri görmeye başlayacağız. Yine ilgililerin ve vatandaşların bu konuda gerekli önlemleri almalarını rica ediyoruz. 2024 Kasım tarihinde yağan kar sonrası yaptığımız değerlendirmelere göre son 30 yıla baktığımızda sadece 2004 yılında bir 42 santimetre kar yağmış. Son 20 yıldır kasım aylarında Kayseri merkez için yağan en yüksek kar kalınlığına ulaştık. Son 30 yılı da genel olarak değerlendirdiğimizde 2004 yılından sonra yağan en yüksek kar örtüsü diyebiliriz” ifadelerini kullandı.