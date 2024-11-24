Kayseri Büyükşehir Belediyesi, günün ilk saatlerinde kent genelinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte merkez ve ilçeler olmak üzere toplam 340 personel ve 130 araç ile kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, yurt genelinde etkisini göstermeye başlayan kar yağışının günün ilk saatlerinde Kayseri’de de etkili olmaya başlamasıyla birlikte anında teyakkuza geçerek çalışmalara başladı. Merkez ve 16 ilçede vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarını hummalı şekilde sürdüren Fen İşleri Daire Başkanlığı ile Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekiplerine Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de destek veriyor. Kent merkezindeki onlarca kilometrelik yol ağında kış şartları ile mücadele kapsamında yaşanabilecek her türlü olumsuz duruma karşı gerekli tüm tedbirleri alan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kentte mevsimin ilk karının etkili bir şekilde kendisini göstermesiyle birlikte şehir merkezinde kar küreme, temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı. 7 gün 24 saat karla mücadele için 200 personel ve 80 iş makinesi ile teyakkuzda olan ekipler kent merkezindeki tüm ana arter ve caddeler ve yollarda hummalı çalışmalarını sürdürürken şehirde ulaşıma kapalı yol bulunmuyor. 16 ilçeye bağlı mahalle yollarında karla mücadele için 7 merkezi ekip noktasında 24 saat çalışma esasına göre hazırlıklarını önceden tamamlayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, gece bastıran ve özellikle kırsal mahallelerin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ile birlikte yol açma çalışmalarına başladı. Yola açma ve genişletme çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren ekipler, kırsal mahallelerde 3 bin 477 kilometre yol ağında toplam 140 personel ve 15 greyder, 9 kar bıçaklı kamyon, loder ve diğer araçlardan oluşan toplamda 50 araç ile karla mücadele çalışması yürütüyor. Büyükşehir Belediyesi’nin kırsalda yürüttüğü karla mücadele çalışmaları kapsamında Kocasinan, Hacılar, İncesu ve Felahiye bölgesinde merkez ekibi, Develi ve Yeşilhisar bölgesinde Develi ekibi, Bünyan yukarı, Sarıoğlan, Akkışla ve Özvatan bölgelerinde Sarıoğlan ekibi, Bünyan aşağı, Talas ve Tomarza bölgelerinde Tomarza ekibi hummalı şekilde karla mücadele çalışmasını sürdürürken Sarız ekibi, Pınarbaşı ekibi ve Yahyalı ekibi de kendi bölgelerinde ulaşımın aksamaması için canla başla çalışmalarına devam ediyor. Kent merkezi ve kırsalda mevsimin etkili ilk kar yağışında anında seferber olan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, merkez ve kırsalda toplam 340 personel ve 130 araç ile karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Ayrıca, Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı ekipleri de merkezde ana arterler, kaldırımlar, cadde ve sokaklarda yol temizleme, tuzlama ve kar küreme çalışmaları yürüterek karla mücadele çalışmalarına destek veriyor.