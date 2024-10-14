Kayseri’de polis ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında geçtiğimiz 1 hafta içerisinde yapılan çalışmalarda; 15 şüpheli gözaltına alınırken, 69 bin 800 dal makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından kent genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 7-13 Ekim tarihleri arasında kaçakçılıkla mücadele kapsamımda çalışmalar gerçekleştirildi. 11 farklı operasyon düzenleyen ekipler; 15 şahsı gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise; 2 adet ruhsatsız tabanca, 69 bin 800 dal makaron, 750 adet TAPDK bandrolü, bin 866 kilo kaçak tütün ele geçirildi.

Ayrıca, aranan şahıslar kapsamında da 17 şahıs yakalandı.