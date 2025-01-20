Kayseri’de polis ekipleri tarafından son bir haftada kaçakçılara yönelik yapılan çalışmalarda; 19 bin adet kaçak makaron ele geçirilirken; 21 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Ekipler tarafından 13-19 Ocak tarihleri arasında yapılan çalışmalarda; 2 bin 295 paket kaçak sigara, 3 adet ruhsatsız tüfek, 15 adet ruhsatsız tabanca ve 19 bin 140 adet kaçak makaron ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 5 olay kapsamında 21 şahıs yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 21 şahıstan 13’ü tutuklandı.

Öte yandan ekipler tarafından 21 aranan şahıs da yakalandı.