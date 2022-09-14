Kayseri’de kaçak yollardan kente cinsel içerikli ürün ve sahte alkol getiren şahıslara yönelik 100 polisin katımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda ürün ele geçirilirken, 7 kişi de gözaltına alındı.

Kayseri’de kaçak yollardan kente cinsel içerikli ürün ve sahte alkol getiren şahıslara yönelik 100 polisin katımı ile eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda ürün ele geçirilirken, 7 kişi de gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri koordinesinde, kente kaçak yollardan kente cinsel içerikli ürün ve sahte alkol getiren şahıslara yönelik 3 aylık takipli dosya çerçevesinde 15 şüpheli şahsı yakalamak için operasyon düzenlendi. Eş zamanlı olarak 100 polisin katılımı ile düzenlenen şafak operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise, 10 bin adet adet cinsel içerikli ürün, 400 litre sahte alkol yapmak amacıyla kullanılan etil alkol, 150 şişe sahte alkol yapımında kullanılan anason ve aroma, 10 litre el yapımı rakı, 250 paket kaçak sigara, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 75 adet fişek, 10 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca, 4 araca da el konuldu.

Gözaltına alınan 7 kişi emniyete götürüldü.