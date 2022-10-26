Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçak tütün ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişi yakalandı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kaçak tütün ticareti yaptığı tespit edilen 5 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda şüpheli 5 şahsın adreslerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda 15 bin dal doldurulmuş makaron, 20 bin dal boş makaron, 220 paket kaçak sigara, 20 kilogram dökme tütün, 8 kg nargile tütünü ve 1 adet manuel sigara dolum makinası bulundu. Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, gözaltına alınan 5 kişi işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.