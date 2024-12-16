Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir silahla kendini vuran bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgi ve iddiaya göre, ilçeye bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi 4347. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda R.A. (39), silahla kendine ateş etti. Evdekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalede R.A.’nın hayatını kaybettiği belirlendi. Evde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. R.A.’nın cenazesi yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.