SmartStudy Co. Ltd. tarafından oluşturulan ve dünyanın en çok izlenen 2. videosu olarak global bir youtube fenomenine dönüşen ’Baby Shark’ın muhteşem gösterisi, resmi lisansı ile Kayseri’de ilk kez çocuklarla buluşuyor.

SmartStudy Co. Ltd. tarafından oluşturulan ve dünyanın en çok izlenen 2. videosu olarak global bir youtube fenomenine dönüşen ’Baby Shark’ın muhteşem gösterisi, resmi lisansı ile Kayseri’de ilk kez çocuklarla buluşuyor.

Çocuklar hayranı oldukları karakterlerle tanışacak, Baby Shark’ın eğlence dolu ve eğitici şarkılarıyla harika danslara eşlik edip unutulmaz bir gün geçirecekler. Eğlence dolu anların yanı sıra minikler, okyanus ve denizleri temiz tutmak için Baby Shark karakteriyle beraber hareket ederek tüm dünyanın en büyük problemlerinden birine çözüm bulmaya çalışacaklar.

Kayseri’nin yeni tarzı Tuna Life Center’da 10-11 Aralık tarihlerinde, 14:00-16:00-18:00 saatlerinde ücretsiz olacak.