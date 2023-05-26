Kayseri’de bina görevlileri, aralarındaki muhabbeti artırmak ve birbirlerine yardımcı olmak amacıyla Bina Görevlileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği kurdu.

Açılışa, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Sayın Bayar Özsoy, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Bina Görevlileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Erkan Aydın, dernek üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bir konuşma yapan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, “Öğretmenden, öğrenciye, din görevlisinden başka iş yapan insanlara kadar herkesin bir derneği, örgütü var. Sendikası, vakfı var. Arkadaşlarımız bize yönetim olarak geldiğinde ‘bana böyle bir dernek açılışımız var’ dediler. Ben de ‘çok geç kalmış bir faaliyet’ dedim. Değerli başkanımız ‘bunu herkes böyle söylüyor’ dediler. Dernek başkanımızı yürekten tebrik ediyorum. ‘Biz kendi sosyal statümüzü ve kendi haklarımızı savunmak üzere kurmuşken, aynı zamanda da iş yerimize daha güzel nasıl hizmet ederiz diye düşünüyoruz. Derneğimizin hedeflerinden birisi de budur’ demesi hakikaten çok büyük bir kalite ifadesidir. Bina görevlilerimize benim belediye başkanı olarak bir teşekkürüm var. Neredeyse 3 yıl olacak bir korona belası yaşadık. Bu virüs serüveni bir sağlık görevlileri, iki belediyeler ve üç de bina görevlilerinin sırtından geçti. Korona zamanı herkes evine saklandı. Görevli onların çöpünü alıp, dışarı koymak zorunda. Binanın genel kullanım alanlarını temizlemek zorunda. Hatta acil kaldırılacak olan hastaları da ambulansa kadar taşımak durumunda kaldılar. Sonra deprem geldi. Bu sefer de herkes dışarı çıkarken, yine bina görevlilerine aşırı iş düştü. Bina görevlisi binanın başını bekledi. Demek ki bina görevlisi hem huzur hem emniyet hem güvenlik, esenlik ve hijyen açısından hem de çocuklarımızın her türlü güvenliği açısından bizim bir numaralı yardımcımız” ifadelerini kullandı.

"Kayseri’miz hep ilkleri yapıyor"

AK Parti Kayseri Milletvekili Sayın Bayar Özsoy ise, “Bina Görevlileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin kurulması gerçekten güzel bir şey. Mustafa Başkanımız ilkleri yapmayı sever. Kayseri’miz hep ilkleri yapıyor. Ben ilk olarak açılan derneğin Kayseri’deki tüm bina görevlilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepimiz binalarda yaşıyoruz. Evimiz, çocuklarımız, arabalarımız ve misafirlerimiz tamamen bina görevlilerimize emanet. İnşallah bina görevlilerimiz emanete iyi bakar ve iyi sahip çıkarlar. Dernek vasıtasıyla da sosyal statülerini daha iyi bir hale getirirler” dedi.

"Binalarımızın sıkıntılarına ortak olmak için kurduk"

Bina Görevlileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Erkan Aydın da, bu derneğin bir ilk olduğunu söyleyerek, “Bina görevlilerini bir araya getiren, bina görevlilerinin sıkıntılarına ortak olan bunun yanı sıra görev yaptığımız binalarımızın sıkıntılarına da ortak olmak için bina görevlisi arkadaşlar tarafından kurulmuş yardımlaşma ve dayanışma derneğidir. İnşallah bu derneğin sadece Kayseri’de kalmayıp, Türkiye geneline de yaygınlaşması, çoğalması en büyük temennilerimizden bir tanesidir. Bir ara bina görevlileri olarak çok yalnız kaldığımızı düşündük. ‘Birbirimizden haberimiz olsun. Birbirimizin sıkıntılarına ortak olalım’ dedik. Bunun yanı sıra çalıştığımız binaların hepsine birlikte hizmet edelim mantığıyla bu derneği kurmaya karar verdik. Çok şükür 6 ay önce temelini attığımız derneğimizin bugün de açılışını yaptık. Rabbim utandırmasın hayırlı, uğurlu olsun İnşallah. Şu anda resmi olarak açılalı 15 gün olmasına rağmen 100’e yakın üyemiz oldu. Bu da her gün üye kayıtlarıyla çoğalıyor. 200 civarı arkadaşımız da gelmeyi bekliyor. İnşallah 2 ay gibi bir zaman zarfında 500 üyeyi yakalayacağımıza inanıyorum. Sosyal medya üzerinden Bina Görevlileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği olarak arattıklarında karşılarına bizim dernek çıkacaktır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurdele kesimiyle dernek açılışı gerçekleştirildi.