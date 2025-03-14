Kayseri’de polis ekipleri tarafından hırsızlık suçlarından aranan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte farklı tarihlerde meydana gelen hırsızlık suçlarından aranan şahısların saklandıkları adreslere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, toplamda 14 şahıs saklandıkları adreslerde yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslardan 12’si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA