Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; Kayseri’de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağı tahmin edilirken kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkat etmesi konusunda uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; 19.07.2023 Çarşamba gününden itibaren bölgemizin sıcak hava dalgasının etkisi altına gireceği, bölgemizde sıcaklıkların mevsim normallerinin 1-5 derece üzerine çıkacağı bekleniyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle bölgemizde yaşayan kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.