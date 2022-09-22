Kayseri’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Kayseri’de akşam saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte çakan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Kentte akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur ile birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Fotoğraf karelerine de yansıyan şimşekler, kent merkezinde geceyi aydınlattı.

Meteoroloji’den yağmur uyarısı

Öte yandan, Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada; Kayseri’nin bazı bölgelerinde sağanak yağışın etkili olacağı, vatandaşların olumsuzluk yaşamaması için tedbirli olması uyarısında bulunulmuştu.