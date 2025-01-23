Kayseri’de FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ihraç astsubay yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmada FETÖ üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç astsubay M.S.G. yakalandı. İşlemleri tamamlanan M.S.G. cezaevine teslim edildi. Emniyetten yapılan açıklamada, "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.