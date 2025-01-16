Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; FETÖ’den kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına çalışma başlatıldı. Haklarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezaları bulunan ihraç komiser yardımcısı Y.Ş. ve F.T.’nin adreslerini tespit eden ekipler operasyon düzenledi. Hükümlü 2 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Y.Ş. ve F.T. cezaevine teslim edildi.