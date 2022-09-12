Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi de yaralandı.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri-Malatya karayolu Karakuyu Mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Otomobil çarpışmanın etkisiyle şarampole uçarken, içerisinde bulunan Gülseren B. (64) hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, ilk müdahalelerinin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Gülseren B.’nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçlarda çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.