Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde bir mobilya fabrikasında çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybederken, yanan fabrika havadan görüntülendi.

Melikgazi ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi’ndeki DNZ Mobilya’da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrikaya çıkan tüm yolları araç trafiğine kapatırken, çevrede bulunan vatandaşları da uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ederken, yanan fabrika dron ile havadan görüntülendi.