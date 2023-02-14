Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra hızlı bir şekilde organize olan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sahip olduğu tüm imkanları bölge için seferber etti.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremlerden sonra hızlı bir şekilde organize olan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, sahip olduğu tüm imkanları bölge için seferber etti.

Depremin ilk gününden itibaren personel, araç-gereç ve yardım malzemeleriyle vatandaşların yanında olan Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, çalışmalarını valilik himayesinde ve AFAD’la iş birliği içerisinde yürütüyor. Afetle mücadele eğitimi almış MEB AKUB ekibiyle arama kurtarma çalışmalarına, gönüllü öğretmenleriyle malzeme ikmali ve lojistik çalışmalarına destek veren müdürlük, bölgede kurduğu 2 adet mutfakta da günlük 50 bin porsiyon yemek üretiyor. Afet bölgesinde ihtiyaç duyulan malzemelerinin tedarikini organize eden Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü, diğer yandan bünyesindeki Olgunlaşma Enstitüsü, Halk Eğitimi Merkezleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinin üretim kapasitelerini depremzedelere yönlendirdi. Bu kurumlarda ilk aşamada uyku tulumu, kışlık giysi, yatak ve soba üretimi gerçekleştirilirken, hemen ardından temizlik malzemeleri, maske ve çadır üretimine geçildi. Ayrıca bölgedeki çocukların yaşadığı travmayı atlatmalarını sağlamak amacıyla psikolojik danışmanlar tarafından ‘Psikolojik İlk Yardım’ etkinlikleri yürütülüyor.

Yapılan ürünlerle ilgili bilgi veren Kayseri Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü İsmail Küçük, “Depremi öğrendikten sonra Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile bağlantıya geçerek, bütün personelimizi gönüllülük esası olmak şartıyla usta öğretici, öğretmen ve kursiyerlerimizi topladık. İlk etapta okulumuzda var olan kumaşlarla bere, battaniye, kazak ve pantolon üreterek ilgili yerlere teslim ettik. Daha sonra da bulmuş olduğumuz kumaşlarla deprem bölgesine çocuk tulumu, yetişkin tulumu, yine battaniye, yorgan üretmeye devam ettik. İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün vermiş olduğu talimatlar çerçevesinde üretiyoruz. Üretilen ürünler de akşam alınıp deprem bölgesine iletiliyor. Yapılan işlemlerde kış şartlarının dikkate alınması gerekiyor. Oradaki ısının eksi 17-18 derece olduğu bilgisi geliyor. Üretimi o kalitede yaptırmak lazım. Sadece tulum üretmek değil şu anda oradaki insanların her türlü malzemeye ihtiyacı var. Kim ne üretebiliyorsa ancak devletimizin kontrolünde ve bilgisi dahilinde yapılması gerekiyor karmaşa olmaması için” dedi.

Türkiye Tekstil Sanayi İşverenleri Sendikası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tekstil Dokuma Öğretmeni Abdulkadir Karagir ise “Bakanlığımızın talepleri çerçevesinde yatak, uyku tulumu ve battaniye tarzında tekstil ürünlerini öğrencilerimizle beraber yapıyoruz. Depremzedelere faydalı olabilmek için elimizden geldiği ölçüde son şekline kendimizi zorlayarak burada 7/24 çalışmaya devam ediyoruz. Buradan diğer Halk Eğitim Merkezleri, Kız Meslek Liselerine kapitone edilmiş kumaşlar gönderiyoruz. Uyku tulumu şeklinde dikerek depremzedelere bunları gönderiyoruz. Milli Eğitim öncülüğünde koordine olduk. Bu şekilde birlik ve beraberlik içerisinde üretim yapıp, oradaki depremzede kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.