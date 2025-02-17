Kayseri’de evsizlerin yaşadığı zorluklara çözüm olmak amacıyla Kayseri Valiliği ve büyükşehir belediyesi iş birliğiyle önemli adımlar atılıyor. Kış mevsiminin soğuk günlerinde sokakta kalan vatandaşlar için otellerde barınma imkânı sağlanırken, belediye ekipleri sokakları denetleyerek evsizlerin mağduriyetini en aza indirmeye çalışıyor.

Kayseri Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, sokakta kalan vatandaşlar için sıcak bir yuva olma amacı güderken, büyükşehir belediyesi ise onların ihtiyaçlarını temin ediyor. Bu kapsamda, 15 Şubat günü akşam saatlerinde, Kayseri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından otel konaklaması sağlanan T.K. isimli vatandaş, emniyet ekiplerinin yardımıyla otele yerleştirilmesine rağmen, daha sonra otelden kendi isteğiyle ayrıldı. 7 Şubat sabahı ise Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Cumhuriyet Meydanı Yeraltı Çarşısı’ndan aldığı T.K.’yi tekrar Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne götürdü. Zabıta ekipleri, buradaki işlemlerin ardından, T.K.’yi yerleştirilmek üzere aynı otele sevk etti.

Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, evsizlerin yaşam şartlarını iyileştirmek için bu önemli sorunu çözmek adına sunduğu her türlü imkân, toplumsal dayanışma ve yardımseverliğin en güzel örneğini oluşturuyor.