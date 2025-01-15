Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Sağlıkta Dijital Entegrasyon çalışması kapsamında, ilçe hastanelerinde görev yapan uzman hekimler ile aile hekimleri bir araya geldi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda, Develi, Yahyalı, Bünyan, İncesu, Pınarbaşı, Tomarza, Yeşilhisar, Sarıoğlan, Sarız, Akkışla, Felahiye ve Özvatan ilçe hastanelerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bilgilendirme programlarında, Sağlıkta Dijital Entegrasyon’un getirdiği yenilikler sunum eşliğinde anlatılarak merak edilen sorular yanıtlandı. Görüşmelerde, hastanelerde görevli uzman hekimler ile aile hekimleri arasındaki iletişim kanallarının sürekli açık tutulmasının, etkin ve verimli sağlık hizmeti sunma noktasında büyük önem taşıdığı vurgulandı. Ayrıca, “Normal Doğum Eylem Planı” hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Bünyan Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen programa katılan İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, sağlık basamakları arasındaki entegrasyonun sağlık hizmetlerinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan Sağlık Basamakları Arası Entegrasyon çalışması, aile hekimlerimize bazı kolaylıklar ve yetkiler kazandırmıştır. Aile hekimlerimiz kendilerine başvuran vatandaşlarımızın üst basamak hastanelerden randevu alma işlemleri iletahlil ve tetkik istemlerini kolay ve hızlı şekilde gerçekleştirilebilecek. Entegrasyonla birlikte gelen yeniliklerin etkin şekilde kullanılması, sunulan sağlık hizmetlerinin verimliliğinin artmasına büyük katkı sağlayacaktır. Bu süreçte en önemli görevlerden biri de aile hekimlerimize düşmektedir. Hekimlerimizin destekleri ve özverili çalışmaları ile bu dönüşüme hızlı bir şekilde entegre olacağımıza inanıyorum."

Normal Doğum Eylem Planına da değinen Dr. Erşan, "Sezaryen doğum, bazı durumlarda hayat kurtarıcı olabilir. Ancak tıbbi gereklilik dışında yapılan sezaryenler, doğum sürecinde risklerin artmasına, iyileşme sürecinin uzamasına neden olmaktadır. Bu durum özellikle annede enfeksiyon ve kanama risklerini artırırken, bebekte bağışıklık sistemi zayıflığı ve solumum problemleri gibi olumsuz sonuçlara sebebiyet verebilmektedir. Bu yüzden risk görülmeyen gebeliklerde doğru bilgilendirme ve gerekli desteğin sunularak gebelerin güvenli bir şekilde normal doğuma teşvik edilmesi, öncelikle biz sağlık çalışanlarının görevidir. Elbette her gebelik farklıdır, ancak risk taşımayan durumlarda doğum sürecinin doğal akışına uygun hassasiyetin gösterilmesi, anne ve bebek sağlığını korumak açısından son derece önemlidir” ifadelerini kullandı.

Bilgilendirme programlarına, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Burhan Akın, Başkan Yardımcıları Uzm. Dr. Sadi Tacettinoğlu, Uzm. Dr. Seçkin Özsaydı, Dr. Yusuf Doğan ve birim uzmanları da farklı ilçe hastanelerinde katılım sağladı.