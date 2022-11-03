Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 ton 289 kilogram karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı operasyonda 11 ton 289 kilogram karışımlı akaryakıt ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

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Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 şüpheli şahsın Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi’nde karışımlı akaryakıt ürettiğini belirledi. 2 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada, 11 ton 289 kilogram karışımlı akaryakıt, 4 adet bir tonluk tank, 9 adet 220 litrelik çelik varil, 1 adet elektrikli yakıt aktarımında kullanılan santrafiş ve 1 adet el pompası ele geçirdi. Şüpheli 1 şahısta gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahsın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.