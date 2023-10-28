Kayseri’de 1 ton mantı 1 kazanda pişirilerek dünya rekoru kırıldı.

Kayseri’de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde dün açılan Gastronomi Günleri etkinliği renkli görüntülere sahne oluyor. Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası da, Cumhuriyet’in 100. yılında farklı bir etkinliğe imza atarken, 1 ton mantıyı 1 kazan içerisinde pişirerek dünya rekoru kırdı. Bir kaşığa 40’tan fazla sığan mantısıyla meşhur Kayseri’de hazırlanan 1 ton mantıda vatandaşların ilgisini çekti. Onlarca vatandaşlar mantıyı yiyebilmek için sıra beklerken, pişirilen1 ton mantı da uzun zaman geçmeden bitti.

"Dünya rekoru kırıyoruz"

Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, etkinlik hakkında bilgiler vererek, “Cumhuriyet’imizi 100. yılına yakışır şekilde bizler de oda olarak ’Bunu yaparsa Kayseri yapar’ dedik ve 1 ton mantıyı 1 kazanda pişirdik. Şu anda dünya rekoru kırıyoruz. Çok heyecanlıyız. Vatandaşlarımızın da çok teveccühü var. 3 gündür bu etkinlik için çalışıyoruz. Kayseri’mizin mantısını duyurabilmek için bu etkinliği yapmamız gerekiyordu. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde yapılan Gastronomi Günleri’nde biz de Oda olarak bu etkinliği yaptık” ifadelerini kullandı.