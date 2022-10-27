Floor Curling Aday Hakem Kursu 12 Kasım 2022 tarihinde Kayseri’de yapılacak. Kurs için başvurular başlarken, başvuru şartları ise Türkiye Curling Ferderasyonu resmi sitesinden paylaşıldı.

Floor Curling Aday Hakem Kursu 12 Kasım 2022 tarihinde Kayseri’de yapılacak. Kurs için başvurular başlarken, başvuru şartları ise Türkiye Curling Ferderasyonu resmi sitesinden paylaşıldı.

Türkiye Curling Federasyonu tarafından düzenlenecek olan hakem kursuna Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, 18 yaşını doldurmuş, 65 yaşından küçük ve en az lise mezunu olanlar katılabilecek. Ayrıca kursa katılacak olan adaylardan başvuru formu doldurmak, 2 adet biometrik fotoğraf, mezuniyet belgesi, adli sicil kaydı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden cezası yoktur yazısı gibi belgeler istenecek.

Kayseri’de yapılacak olan kurs bedelinin ise 400 TL olduğu belirtildi. Kursa katılmak isteyenler detaylı bilgileri Türkiye Curling Federasyonu resmi sitesi ile Kayseri Gençlik ve Spor İlMüdürlüğü sitesi ve sosyal medya hesaplarından edinebilecek.