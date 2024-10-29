Kayseri Valiliği tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Cumhuriyet Resepsiyonu düzenlendi. Programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, “Kayseri’den haykırıyoruz; bu milleti yıkamazsınız” dedi.

Dünya Ticaret Merkezi’nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu ile Murat Cahid Cıngı, protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşma yapan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Biz Türk milleti olarak, tarih sahnesine daha dün çıkmış bir millet değiliz. Binlerce yıldır varız. Bin yıldır bu coğrafyadayız. Tarih sahnesine ilk çıktığımız andan itibaren milletimiz saldırılarla, tuzaklarla karşılaştı. Yani milletimize kurulan tuzaklar, saldırılar yeni değildir. Binlerce yıldır bu millet kendisine karşı kurulan tuzakları bozarak, kırarak bu günlere gelmiştir. Bundan 101 yıl önce milletimize çok büyük tuzaklar kurulmuştu. Memleketimiz saldırı altındaydı. Her yer kapkaranlıktı. Ancak milletimiz kendi içerisinden çıkarttığı lideri Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kenetlenerek kendisi üzerine hazırlanan bütün projeleri yıkıp attı ve aydınlığa çıktı. İşte bugün de milletimizi yok etmek için bazıları alçakça planlar yapmaya devam etmektedirler. Ancak şunu unutuyorlar. Vatanı için, milleti için ölmekten korkmayan, vatanı için ölmeyi şeref bilen bir milleti nasıl yok edecekler? Ama deneyecekler. Yıkamayacaklarını bile bile deneyecekler. Daha geçen hafta savunma sanayimizin kalbine terör saldırısı düzenlendi. Kahramanlarımız şehit oldu. Ancak bu saldırılarla bu milleti bu devleti terbiye etmek isteyenler bilsinler ki bu milleti saldırılarla diz çöktüremezsiniz. Saldırılarınız, alçaklıklarınız ancak azmimizi arttırır, gücümüzü arttırır. Birlik ve beraberliğimizi arttırır. Bizler birbirimizi sevmek zorundayız. Buna mecburuz. Hatta mahkumuz. Eğer dünyada eğer bu coğrafyada hür ve bağımsız yaşamak istiyorsak birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmek zorundayız. Aranızda gençler var. Değerli gençler buradan, bulunduğum yerden sizlere de seslenmek istiyorum. Sizler milletimizin ümidi, yarınımızın sigortasısınız. Geleceğimiz, yani bizim kızıl elmamızsınız. Sizlerin üzerine kurulan oyunları, sizlere karşı kurulan tuzakları, sizlerin, ailelerinizin gördüğü gibi ben de görüyorum. Sosyal medyada vatan sevgisini, millet aidiyetini, aile sevgisini sorgulanır hale getirmek istiyorlar. Terör örgütleri ve zehir tacirleri tarafından sizlere türlü türlü tuzaklar kuruyorlar. Sevgili gençler şunu unutmayın; sizler Türk milletisiniz, Türk milletinin geleceğisiniz. Sizler yıkılamazsınız, sizler düşemezsiniz. Sizler ayakta dimdik duracaksınız ve bu milletin başında tunçtan bir heykel gibi ışıldayacaksınız. Bu millet, binlerce yıldır şehit ve gaziler veriyor. O şehitlerin ve gazilerin torunları olan sizler, üzerinize kurulan tuzakları yıkıp yıkıp atacaksınız. İlerleyeceksiniz. İşte bu yüzden Türk gençliği, Kayseri gençliği spor salonlarına yakışır. Sanat salonlarına yakışır. Kültür evlerine yakışır. Kültür merkezlerine yakışır diyoruz. Bu nedenle, spor salonları, sanat okulları, spor okulları açmak istiyoruz. Vatan sevgimiz her şeyin üzerindedir. Millet ve aile sevgimizi asla sorgulamamız gereken değerlerimizdir. İşte sizler bu değerlerimizle beraber bu erdemlerimizle beraber milletimizi geleceğe götüreceksiniz. Sevgili anne ve babalar sizlere de seslenmek istiyorum. Çocuklarımıza, gençlerimize ışıltılı hayaller, büyülü dünyalar sunabilirler. Gençlerimizi, gençlik tecrübesizliklerinden faydalanarak, aldatmak isteyebilirler. Ancak bizler uyanık olmalıyız. Çünkü evlatlarınız sadece sizin geleceğiniz, sadece sizin çocuklarınız değildir. Gençlerimiz, bütün bir milletin evladıdır ve bütün bir milletin geleceğidir. O yüzden hiçbir gencimizin yarı yolda kalmasına tahammül edemeyiz. Aynı 100 yıl önce Kayserimizin dışında okurken vatan tehlikede denildiğinde cepheden cepheye koşan yavrularımız gibi, çocuklarımız vatan tehlikeye düştüğünde orada olacaklardır. En büyük hayalleri millet üzerine olacak. Belki meşakkatli olacaktır ama en büyük ümitleri vatan, millet, memleket üzerine olacaktır. Onlar Türk milletinin varlık sebebi, güçlü yarınlarımızın teminatıdır. Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü büyük coşkuyla kutluyoruz. İşte o yüzden buradan, Kayseri’den haykırıyoruz. Bu milleti bölemezsiniz. Bu ülkeyi yıkamazsınız. Bizleri birbirimize düşüremezsiniz diyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor, Kayserili hemşehrilerimizin ve tüm milletimizin Cumhuriyet Bayramı’nı kutluyorum” dedi.

Resepsiyon programı, kısa film gösterimi ve düzenlenen tiyatro oyununun ardından Cumhuriyet pastasının kesilmesi ile sona erdi.