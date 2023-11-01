Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, binada mahsur kalan çocuklar ve evcil hayvanlar kurtarıldı.

İlçeye bağlı Küçük Mustafa Mahallesi Türkmen Sokak’ta bulunan 5 katlı bir apartmanda yangın çıktı. Çıkan duman apartmana yayılırken, üst katta oturan vatandaşlar mahsur kaldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangını söndürürken, binada mahsur kalan çocukları ve evcil hayvanları kurtardı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.