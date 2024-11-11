Kayseri’de polis ekipleri tarafından 4-10 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulunan toplam 171 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından 04-10 Kasım tarihleri arasında yapılan çalışmalarda toplam 248 yıl 5 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 171 şahıs yakalanırken, 61 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Ekipler tarafından faaliyet döneminde yapılan çalışmalarda 21 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, yakalanan 10 şüpheliden 4’ü tutuklandı. 1 Adet motosiklet ile birlikte 155 bin TL değerindeki malzemeler de sahiplerine eksiksiz teslim edildi.

Öte yandan; bir iş yerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 1 şahsa adli işlem uygulanırken, kumar oynadığı tespit edilen 4 şahsa da 25 bin 700 TL para cezası uygulandı.