Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından otomobil içerisinden tüfekle açılan ateşte 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aydınlıkevler Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde bulunan parkta meydana gelen olayda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler otomobil içerisinden tüfekle parka doğru ateş açtı. Olayda, Ö.R., M.R. ve S.Y. vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıları Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı. Polis, olayı gerçekleştirdikten sonra kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.