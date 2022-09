Kayseri’de 5-9 Ekim tarihleri arasında Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenecek olan Anadolu Mobilya Fuarı’nın (ANAMOB) tanıtımı yapıldı.

Yapılan tanıtım toplantısına Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Gülsoy ve basın mensupları katıldı.

İstatistik rakamlarının Kayseri’nin neden mobilyanın başkenti olduğunun gerekçesi olduğunu söyleyen KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, “Bu fuar çok başarılı olacak. Bizim mobilyacılarımız da bunu hak ediyor. Kayseri’nin mobilya sanayisi hakikaten Türkiye’de mobilyanın başkenti derken, bunu herhangi bir veriye dayanmadan söylemiyoruz. İnşallah bu yıl 900 milyon doları geçecek bir ihracatımız var. Türkiye’de tartışmasız olarak ilk 20 firma içerisinde 11 büyük mobilyacımızın olduğu sektörümüz ki son 12 aylık rakamlarımıza baktığımızda 891 milyon dolar ihracatımız olmuş. Aynı zamanda kapasite raporlarına baktığımızda her 2 sandalyeden 1’i, her 10 kanepeden 7’si, her 4 bazadan 1’i, her 4 oda takımından 1’i, 2 yaylı yataktan 1 tanesi Kayseri’de üretiliyor. Burada mobilyanın ne kadar güçlü olduğunun, niye Kayseri’nin mobilyanın başkenti olduğunun herhalde gerekçesidir diye düşünüyorum. Çok doğru bir yerde fuar yapıyoruz. Bu konuda da elimizden geleni her zaman da yapacağımızı ifade etmek istiyorum” dedi.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da fuarların hem ticarete hem de ekonomiye katkı sağladığını söyleyerek, “Fuarcılık bizim için çok önemli. Sayın başkanım da rakamlardan bahsetti. Gerçekten bizim için lokomotif sektörlerden biri mobilya. Dünyada ilk uluslararası fuarı biz burada yaptık. Bunu da ilim ve bilim söylüyor biz söylemiyoruz. Onun için aslında geçmişten bir fuar geleneğimiz genlerimizde var. Biz neyi önemsiyoruz diyoruz, ne kadar çok ziyaretçi olursa o kadar bu şehrin hayat standartları yükselir. Ekonomisi daha düzgün olur. Gerçekten de fuarlar, bizim hem ticaretimize hem de turizmimize katkı sağlayacak diye düşünüyorum. İnşallah başarılı oluruz, daha güzel fuarlar yaparız ve bu şekilde ekonomimize daha büyük katkı sunarız diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise, “Şehirlerin olumlu olarak anılması bizim olmazsa olmazımız olmalı. Ben bu yönde hep vurgularım. Elbette olumsuzluklar olur ama bunları paylaşarak çoğaltmak yerine olumlu yönlerimizi paylaşarak çoğaltmayı yeğleyelim. Bu anlayış içerisinde de gayretimizi sürdürüyoruz. Burada potansiyelize bir ortamın oluştuğunu hep beraber gözlemliyoruz. Bu bağlam da bizler de yerel yöneticiler olarak buna kayıtsız kalamaz bu potansiyelize etkiyi daha yukarılara taşıma adına üzerimize ne düşüyorsa onu yapmak adına irade göstermek mecburiyetindeyiz. Fuarcılık konusunda İpekyolu üzerindeyiz. Geçmişten beri Yabanlu Pazarı dahil. Anadolu fuarcılık diye geçmişten bugüne hep konuşulan, hepimizin de gidip geldiği belki bir fuardan öteydi ama fuar mantığında gündeme taşınmış ve şehrin merkezinde böyle bir fuar alanı oluşturulmuş. Kayserimizde elbette yapılan binalar var emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Bugünlerde daha profesyonelce bir yaklaşım ile gündeme taşınmaya çalışılan bir fuarcılık anlayışının Kayserimizde konuşulmaya başlaması beni yüreklendirdi ve hakikaten bu alanda üzerimize ne düşüyorsa yapmamız gerektiğini paylaşmak istiyorum” dedi.

Her dönem yenilikçi olarak tanıtımların yapılması gerektiğini söyleyen Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “Dünya farklı bir yöne doğru gidiyor. Artık ülkelerin değil, şehirlerin yarıştığı bir döneme geldik. Dünyada artık ülkelerin isminden önce birçok yerde şehirleri hatırlayarak, şehirlerin yarışının olduğu bir dönemdeyiz. Türkiye’de de büyük bir yarış var. Türkiye’de bir denge vardı. 9-10 tane büyük şehir ve 10 tane şehir, bu şehirler lokomotif şehirler. Bunlar bazen Anadolu kaplanları bazen de büyük şehirler algısı içerisinde devam ederdi. Fakat şimdi daha farklı yarış haline döndü olay. Kıran kırana geçen bir yarış var. Ben bu noktada korkuyorum. Eğer biz yenilikçi şeyler yapmaz ve tanıtım noktasında her dönemde yeni bir şey ortaya koymazsak, Kayseri’nin Anadolu’da sıradan bir il haline geleceğine inanamıyorum. Bu şehir 4 bin yıldır önemini ve yerini hiç kaybetmedi ama her zaman ortaya yeni bir şey durumundayız. Kayseri yıllarca Türkiye’ye nasıl lokomotif şehir olunur, nasıl gelişilir, nasıl birlik beraberlik yapılır öğretti. Bugün de kendi değerlerimize karşımızda rakip olarak gören şehirlerle yarışıyoruz. Dolayısıyla bu fuarı bu açıdan da çok önemsiyorum. Yaklaşık bir aydır bütün İstanbul’daki levhalarda Kayseri’deki Anadolu Mobilya Fuarı’mız tanıtılıyor. Bu fuarla da bizim birlik ve beraberliğimiz artacak diyorum ve herkesse teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.