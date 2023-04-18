Futbol İl Tertip Komitesi hafta başında yaptığı toplantıda amatör futbol müsabakalarını ve hafta sonunun bayrama denk gelmesini değerlendirdi.

Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel başkanlığında yapılan toplantıda 22 Nisan ve 23 Nisan tarihlerinde müsabaka oynanmaması ve liglere 1 hafta bayram tatili verilmesi kararlaştırıldı. İkinci Amatör Küme, U-17 Ligi ve U-15 liglerinde Cumartesi ve Pazar günleri maç oynanmayacak. Futbol İl Temsilcisi Mehmet Yücel bayramı amatör küme takımlarının izinli geçireceğini belirterek, “Sezon başında yaptığımız planlama istikametinde Ramazan Bayramı’nda müsabaka oynatmayacağız. 2.Amatör Küme, U-17 Ligi ve U-15 Ligi’nde mücadele edecek olan ekiplerimiz Ramazan Bayramı’na denk gelen hafta sonunu izinli olarak geçirecek. Bu vesile ile tüm İslâm Alemi’nin ve spor camiamızın Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum” dedi.