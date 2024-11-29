Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde alacak verecek yüzünden çıktığı iddia edilen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edilen bilgiye göre; aralarında alacak verecek meselesi yüzünden husumet bulunduğu iddia edilen iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.G. yanındaki silahla ateş açarken, kurşunların isabet ettiği H.G. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken, şüpheli M.G. de gözaltına alındı. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.