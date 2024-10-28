Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 9 kişiye terörden işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik 21-27 Ekim tarihleri arasında çalışmalar yapıldı. Çalışmalarda; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3, dini istismar eden terör örgütlerinin soruşturmaları kapsamında 5 ve FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 şahıs olmak üzere toplam 9 şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapıldı.

Kayseri Emniyeti’nden yapılan açıklamada; "Terör Örgütleriyle mücadele kapsamında hukuk devleti ilkelerine bağlı ve insan haklarına saygılı görev anlayışı çerçevesinde gerek toplumun tüm katmanlarıyla gerekse terörle mücadele eden diğer kurumlarla koordinasyon ve iş birliği içerisinde halkımızın huzuru, devletimizin selameti için her türlü terör olayını önlemeye yönelik çalışmalarımız kararlılıkla sürdürülmekte ve gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi.