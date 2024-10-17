Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 74 yaşındaki bir şahıs husumetlisini bıçaklayarak yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, Gevhernesibe Mahallesi İstasyon Caddesi’nde, O.Ö. (74), husumetlisi M.A. (47) ile karşılaştı. İki şahıs arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, O.Ö. yanında bulunan bıçakla M.A.’yı yaraladı. Yaralı halde olay yerinden kaçan M.A. caddedeki bir kuruyemişçiye sığındı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de M.A.’yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırdı. O.Ö. olay sonrası karakola giderek teslim olurken, kuruyemişçinin de dükkanın kapısını kapadığı ve elinde bıçak olan zanlının içeriye girmesini önlediği öğrenildi.