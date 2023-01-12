Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda; 70 parça tarihi eser ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 70 parça tarihi eser ele geçirilirken, 2 şahıs gözaltına alındı.

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