6 ülkeden gelen 22 öğrenci Train Your Brain Avrupa Birliği projesi çerçevesinde Kayseri’de misafir ediliyor.

Aydınlıkevler Anadolu Lisesi’nde 22 yabancı öğrenci misafir ediliyor. Proje çerçevesinde öğrencilere farklı tarzda etkinlikler düzenlenirken, öğrencilerin telefon tablet gibi dijital materyallerden uzaklaştırılıp, faydalı oyunlara yönlendiriliyor. Proje hakkında bilgiler veren, Proje sorumlusu Münevver Balaban, “2020 yılında başvurduğumuz Avrupa Birliği projemiz, ulusal ajans tarafından uygun görülüp, kabul edilmişti. Pandemi döneminde hareketliklerimizi gerçekleştiremediğimiz için projemizin 1 yıl online şekilde sürdürdük. Sonrasındaki 2022-2023 yıllarında sürekli olarak projemizin hareketliliklerini fiziki olarak, gerçekleştiriyoruz. Bu projede 6 ülkeyiz. Bu ülkeler arasında biz koordinatörüz. Polonya, Romanya, Kuzey Makedonya, Yunanistan ve İtalya ortak ülkelerimiz. Şu an son hareketliliğimizi gerçekleştirmek üzere misafirlerimiz okulumuzda. Toplamda 22 öğrenci ve 13 öğretmenden oluşan bir grubumuz var” ifadelerini kullandı.

Proje sorumlusu Faruk Akkaya da amaçlarının öğrencileri biraz daha dijital ortamlardan uzak tutmak olduğunu söyleyerek, “Telefon, tablet gibi unsurlardan biraz daha uzaklaştırıp, onları daha faydalı olan zeka oyunlarına yönetmek istiyoruz. Bunu da başarmış gibi görünüyoruz. Öğrencilerimizde kütüphanelerde bu oyunları oynayabiliyorlar ve bu bağımlılıktan kurtulmuş görünüyorlar. Bu projeden sonrada bu şekilde yolumuza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.