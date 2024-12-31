DEAŞ terör örgütüne yönelik 57 ilde devam eden ’Gürz-34’ operasyonlarında Kayseri’de 6 kişi gözaltına alındı.

Operasyonlar çerçevesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüte finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar işlemler için emniyete getirilirken haklarında ’Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan işlem başlatıldı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 57 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik son 12 gündür devam eden ’Gürz-34’ operasyonlarında 536 şüpheli örgüt üyesinin yakalandığını açıklamıştı.